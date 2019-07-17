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Глава Астраханской области инициировал 17 уголовных дел против чиновников
Недавно назначенный врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал РБК, что задержания чиновников регионального минстроя начались после его обращения в Генпрокуратуру. Он не исключил проверок в других министерствах
Игорь Бабушкин (Фото: astrobl.ru)

Обращение нового врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Генпрокуратуру стало причиной возбуждения 17 уголовных дел на чиновников, рассказал РБК глава региона.

Он пообещал, что проверки ситуации с аварийным жильем продолжатся и после задержания руководства регионального министерства строительства и ЖКХ. «Работа по выявлению этих нарушений будет вестись на серьезном уровне», — пообещал Бабушкин.

В среду, 17 июля, в Астрахани было возбуждено 17 уголовных дел против и.о. министра ЖКХ Олега Гужвинского, двух бывших министров, бывшего первого заместителя министра и других чиновников. Дела заведены по ст. 159 и ст. 286 УК России (мошенничество и превышение должностных полномочий). Их возбудили после проверки с участием замгенпрокурора Андрея Кикотя.

По словам врио губернатора, он обратил внимание на «очевидные проблемы с переселением из ветхого и аварийного жилья, в том числе с проведением капитальных ремонтов», сразу после того, как приехал в Астраханскую область. Для проверки он привлек к проверке Кикотя. «Андрей Владимирович недвусмысленно обозначил свою позицию по этому вопросу, одновременно выразив существенную и объективную критику в адрес чиновников регионального министерства ЖКХ, муниципальных служащих, — рассказал Бабушкин. — Я солидарен с этой позицией».

Врио губернатора не исключил проверки и других региональных министерств. «Проблем в регионе много, по мере погружения и изучения проблематики будем делать выводы и принимать решения», — добавил он. Отвечая на вопрос РБК по поводу проверок, связанных с деятельностью предыдущих руководителей области, Бабушкин посчитал, что «взвешенную оценку этой ситуации вправе давать правоохранительные органы». «Со своей стороны мы им оказываем полное содействие, — сказал он. — А уж оценку деятельности прошлого правительства не готов комментировать».

Бабушкин вскоре после назначения в интервью РБК сообщал, что большинство зданий исторического центра города было признано ветхими. «Порядка 80% зданий исторического центра города сегодня — это объекты культурного наследия, у которых есть проблемы с получением разрешений на реконструкцию», — говорил он.

Президент назначил выходца из ФСБ Бабушкина врио губернатора Астраханской области в июне, до того он был заместителем полпреда Северо-Кавказского федерального округа. Предыдущий врио главы региона, выходец из ФСО Сергей Морозов, был отправлен в отставку 5 июня.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова
Теги: Астраханская область, Игорь Бабушкин, аварийное жилье
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