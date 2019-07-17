Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Я сегодня лично схожу [в Следственный комитет], потом все будет понятно», — добавил он. Бадамшин также отметил, что официального уведомления СК о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции ему и Голунову не поступало.

Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности и что при задержании полиция применила к нему насилие. 11 июня журналиста освободили за недоказанностью вины. МВД признало, что полицейские допустили нарушения в деле Голунова.

Накануне, 16 июня, стало известно. что Следственный комитет начал доследственную проверку по делу Голунова. В тот же день из УВД по Западному округу, сотрудники, которого проводили задержание Голунова, уволили четырех человек. Такое решение, как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, приняли по результатам служебной проверки. Личности сотрудников не раскрывались.