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Преследование Ивана Голунова ,  
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Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Я сегодня лично схожу [в Следственный комитет], потом все будет понятно», — добавил он. Бадамшин также отметил, что официального уведомления СК о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции ему и Голунову не поступало.

Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности и что при задержании полиция применила к нему насилие. 11 июня журналиста освободили за недоказанностью вины. МВД признало, что полицейские допустили нарушения в деле Голунова.

Общество
Четырех полицейских уволили после дела Голунова

Накануне, 16 июня, стало известно. что Следственный комитет начал доследственную проверку по делу Голунова. В тот же день из УВД по Западному округу, сотрудники, которого проводили задержание Голунова, уволили четырех человек. Такое решение, как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, приняли по результатам служебной проверки. Личности сотрудников не раскрывались.

Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

В середине июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления МВД по Западному округу Андрея Пучкова и главы управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД Юрия Девяткина. Об этом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев.

Теги: новости РБК, Иван Голунов, Следственный комитет
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