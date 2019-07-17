В Якутии из-за аварии без света остались почти 70 тыс. человек

В Якутии из-за аварии без света остались почти 70 тыс. человек

Около 69 тыс. жителей Якутии остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии Сунтар — Вилюйск. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

По данным Минэнерго, 17 июля в 15:46 (09:46 мск) защитные системы отключили тупиковую линию электропередачи «Якутскэнерго». Поставка энергии нарушена в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах.

Обесточенными оказались семь подстанций Якутии: «Эльгяй», «Шея», «Кюндядя», «Нюрба», «Онхой», «Верхневилюйск» и «Вилюйск». В настоящее время энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

В компании «Якутскэнерго» сообщили, что отключение произошло из-за грозы с сильным ветром. Сейчас в работу вводятся резервные дизельные электростанции.

Во вторник, 16 июля, в Чечне порядка 4 тыс. человек остались без света из-за падения легкомоторного самолета Ан-2 на частный жилой дом в станице Новощедринская. Самолет задел высоковольтную линию напряжением 35 кВ.