В Алма-Ате из-за блэкаута пассажиры метро застряли в туннелях

Пассажиры метро Алма-Аты застряли в подземке из-за отключения электричества в городе. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

После отключения света движение поездов остановилось, и пассажиры застряли в вагонах. Позднее сотрудники метрополитена включили дополнительный генератор и движение восстановили. Однако в подземку никого больше не впускали. «Казинформ» со ссылкой на ГКП «Метрополитен» добавляет, что пассажиров запустят после полного устранения неполадок.

Kazakhstan Today сообщает со ссылкой на управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города, что проблемы с электроснабжением произошли в большей части Алма-Аты из-за технического сбоя на теплоэлектроцентрали.

Неисправность произошла на ТЭЦ-2 АО «АлЭс» в 14:14 по местному времени (11:14 мск). В управлении сообщили, что подачу электричества должны были полностью восстановить к 17:00 (14:00 мск). Работу светофоров уже восстановили.