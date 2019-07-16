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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек

В Чечне около 4 тыс. человек остались без света из-за падения легкомоторного самолета на частный жилой дом. Об этом РБК cообщили в пресс-службе АО «Чеченэнерго».

Самолет задел высоковольтную линию напряжением 35 кВ. «Инцидент повлек нарушение энергоснабжения населенных пунктов Новощедринская, Старощедринская, Привольное и Червленная-Узловая Шелковского района», — сказали в пресс-службе.

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МЧС показало фото и видео упавшего на дом в Чечне самолета

Энергетики компании начали восстанавливать электроснабжение на объектах, на них может уйти несколько часов. Работы по восстановлению энергоснабжения контролируют руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса Чечни, советник главы республики, депутат Госдумы Адам Делимханов, а также руководство компаний, «Россети» и «Россети Северный Кавказ».

Общество
В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом

Самолет Ан-2 упал на дом в станице Новощедринская около 08:00 мск. В результате пострадали четыре человека. В пресс-службе администрации Шелковского района республики назвали причиной произошедшего ошибку пилота. Южное следственное управление на транспорте СКР и грозненская транспортная прокуратура начали проверку.

Теги: новости РБК, электроснабжение, Чечня
Материалы по теме
В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом
Общество
МЧС показало фото и видео упавшего на дом в Чечне самолета
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