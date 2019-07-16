Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек

Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек

В Чечне около 4 тыс. человек остались без света из-за падения легкомоторного самолета на частный жилой дом. Об этом РБК cообщили в пресс-службе АО «Чеченэнерго».

Самолет задел высоковольтную линию напряжением 35 кВ. «Инцидент повлек нарушение энергоснабжения населенных пунктов Новощедринская, Старощедринская, Привольное и Червленная-Узловая Шелковского района», — сказали в пресс-службе.

Энергетики компании начали восстанавливать электроснабжение на объектах, на них может уйти несколько часов. Работы по восстановлению энергоснабжения контролируют руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса Чечни, советник главы республики, депутат Госдумы Адам Делимханов, а также руководство компаний, «Россети» и «Россети Северный Кавказ».