Более 76 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии

Утром 4 июля более 76 тыс. жителей Симферополя остались без электроэнергии из-за аварии на электростанции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Крымэнерго».

Отключение произошло на линиях Центральная — Южная и Южная — Набережная в 06:45 по московскому времени. Электроснабжение было полностью восстановлено в 07:22. «В результате работы защит кратковременно частично прекращалось электроснабжение потребителей города Симферополя суммарной мощностью 13,44 МВт (76,4 тыс. человек)», — сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Накануне 1 и 3 июля с 08:00 до 17:00 в Симферополе проводились плановые отключения электричества на некоторых улицах города, об этом сообщал местный портал «Крым.News».