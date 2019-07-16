В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом

По предварительным данным, никто не погиб. В результате происшествия пострадали четыре человека. К аварии, полагают местные власти, привела ошибка пилота

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В Чечне в станице Новощедринская Шелковского района легкомоторный самолет упал на частный жилой дом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошел около 8:00 мск. В результате происшествия, по информации представителя ведомства, пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточняет, что в больницу были доставлены пилот самолета, а также две женщины и ребенок, которые проживали в доме. Эти данные без указания источников информации подтверждает РЕН ТВ: среди пострадавших, указывает телеканал, — пилот и три жителя дома.

Пожара после падения самолета не последовало, само жилое здание частично разрушено.

Южное следственное управление на транспорте СК России после аварии уже начало проверку, сообщили РБК в пресс-службе управления.

Остальные детали происшествия устанавливаются. Какой модели был самолет и куда он направлялся, пока также неизвестно.