В Чечне легкомоторный самолет упал на жилой дом

В Чечне в станице Новощедринская Шелковского района легкомоторный самолет упал на частный жилой дом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел около 8:00 мск. В результате происшествия, по информации представителя ведомства, пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточняет, что в больницу были доставлены пилот самолета, а также две женщины и ребенок, которые проживали в доме. Эти данные без указания источников информации подтверждает РЕН ТВ: среди пострадавших, указывает телеканал, — пилот и три жителя дома.
Пожара после падения самолета не последовало, само жилое здание частично разрушено.
Южное следственное управление на транспорте СК России после аварии уже начало проверку, сообщили РБК в пресс-службе управления.
Остальные детали происшествия устанавливаются. Какой модели был самолет и куда он направлялся, пока также неизвестно.