В Вашингтоне заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских C-400

Покупка Турцией российских систем С-400 может стать угрозой для программы истребителей F-35. Об этом на слушаниях в Сенате заявил Марк Эспер, выдвинутый Дональдом Трампом на пост главы Пентагона. Расшифровка его письменных ответов конгрессменам опубликована на сайте верхней палаты парламента.

«Мы стремимся защитить долгосрочную безопасность программы F-35 и возможности НАТО от угроз, связанных с запланированными Турцией закупкой и эксплуатацией С-400», — говорится в документе. При этом кандидат отметил, что Анкара остается «близким союзником» США по НАТО.

В ходе самих слушаний Эспер подтвердил, что на вооружении Турции не могут быть одновременно и F-35 и российские С-400. «Сделка по C-400 существенно подрывает возможности F-35 и нашу способность удерживать господство в небе в будущем», — заявил он.

На слушаниях Эспер также заявил, что США находится с Китаем и Россией в состоянии кибервойны. Кроме того, по его мнению, ключевой фактор сдерживания «российской агрессии» — ядерное оружие.