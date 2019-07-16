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Apple $230 (+12,68%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,55%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Политика ,  
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В Вашингтоне заявили о подрыве потенциала F-35 из-за российских C-400

Покупка Турцией российских систем С-400 может стать угрозой для программы истребителей F-35. Об этом на слушаниях в Сенате заявил Марк Эспер, выдвинутый Дональдом Трампом на пост главы Пентагона. Расшифровка его письменных ответов конгрессменам опубликована на сайте верхней палаты парламента.

«Мы стремимся защитить долгосрочную безопасность программы F-35 и возможности НАТО от угроз, связанных с запланированными Турцией закупкой и эксплуатацией С-400», — говорится в документе. При этом кандидат отметил, что Анкара остается «близким союзником» США по НАТО.

В ходе самих слушаний Эспер подтвердил, что на вооружении Турции не могут быть одновременно и F-35 и российские С-400. «Сделка по C-400 существенно подрывает возможности F-35 и нашу способность удерживать господство в небе в будущем», — заявил он.

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На слушаниях Эспер также заявил, что США находится с Китаем и Россией в состоянии кибервойны. Кроме того, по его мнению, ключевой фактор сдерживания «российской агрессии» — ядерное оружие.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма соглашения составила $2,5 млрд. США неоднократно угрожали Анкаре санкциями из-за сделки. С-400 начали поступать в Турцию с середины июля.

Беспокойство Пентагона вызывает тот факт, что взаимодействие С-400 с новейшими американскими истребителями в турецкой армии способно привести к тому, что Россия получит данные, необходимые для противодействия F-35. Таким образом, совместное использование С-400 и F-35 может в будущем сделать американские истребители более уязвимыми для российских систем ПВО.

Теги: Пентагон, ЗРК С-400, F-35, Турция
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