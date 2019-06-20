В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе

В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило, что силы региона не могли быть причастны к крушению малайзийского Boeing 777. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«На вооружении армии ДНР в 2014 году не было зенитных ракетных комплексов «Бук», такие системы отсутствуют по сей день. Поэтому ополчение не могло быть причастно к крушению «Боинга» в Донбассе», — сказали в управлении.

В ведомстве добавили, что в Народной милиции нет специалистов, которые могут управлять ракетными системами подобного класса.

Международная следственная группа подвела итоги расследования крушения малазийского Boeing 777, которое произошло в 2014 году в Донбассе. Генпрокурор Фред Вестербеке объявил, что подозреваемыми являются три россиянина и украинец Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. В 2014 году Гиркин был министром обороны ДНР. Генпрокурор отметил, что Нидерланды не будут просить об их экстрадиции.