Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие обвинило 32-летнего жителя Татарстана по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Автобус с 39 пассажирами ехал по трассе Уфа — Белорецк вечером 14 июля. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автобус перевернулся и упал в кювет. В результате шесть человек погибли. По данным СК, еще 30 получили травмы разной степени тяжести, часть из них госпитализированы. По предварительной версии, авария произошла из-за сильного ливня.

В автобусе находились туристы из Татарстана. Как сообщила ТАСС замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, они ехали из Набережных Челнов.