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Apple $230 (+12,55%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Суд арестовал водителя туристического автобуса, который 14 июля попал в ДТП в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие обвинило 32-летнего жителя Татарстана по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус с 39 пассажирами ехал по трассе Уфа — Белорецк вечером 14 июля. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. После этого автобус перевернулся и упал в кювет. В результате шесть человек погибли. По данным СК, еще 30 получили травмы разной степени тяжести, часть из них госпитализированы. По предварительной версии, авария произошла из-за сильного ливня.

В автобусе находились туристы из Татарстана. Как сообщила ТАСС замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, они ехали из Набережных Челнов.

Водителя задержали 15 июля. Как сообщали в СК, расследуется еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за него провели выемку документов и допросы в компании — собственнике автобуса в Набережных Челнах.

Теги: Башкирия, ДТП, Автобус, арест, Следственный комитет
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