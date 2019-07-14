В Башкирии пять человек погибли в ДТП с автобусом

В Башкирии пять человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус с 39 пассажирами съехал с трассы в кювет и перевернулся на трассе Уфа — Белорецк. 10 человек пострадали, они госпитализированы

Фото: ufa1ru / ВК

В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк автобус с 39 пассажирами съехал в кювет, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает местный портал «Башинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

О пяти погибших также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации автоинспекторов, которую приводит агентство, еще 10 человек пострадали, они отправлены в больницы.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 14 июля. Автобус King Long XMQ съехал в кювет на 54 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

«В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Ирныкши Архангельского района водитель допустил съезд автобуса с дороги в кювет», — подтвердили информацию в управлении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медработники.