В Башкирии пять человек погибли в ДТП с автобусом

В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк автобус с 39 пассажирами съехал в кювет, в результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает местный портал «Башинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
О пяти погибших также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС. По информации автоинспекторов, которую приводит агентство, еще 10 человек пострадали, они отправлены в больницы.
По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 14 июля. Автобус King Long XMQ съехал в кювет на 54 км трассы Уфа-Инзер-Белорецк.
«В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Ирныкши Архангельского района водитель допустил съезд автобуса с дороги в кювет», — подтвердили информацию в управлении.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медработники.