В Раде предложили отменить закон о государственном языке

Депутаты партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду Украины законопроект об отмене закона о государственном языке. Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторы предложения — нардепы Александр Вилкул, Евгений Мураев и Вадим Новинский. На сайте партии говорится, что документ прежде всего не соответствует европейским нормам, которые гарантируют свободное развитие языков национальных меньшинств. Кроме того, закон, по мнению «Оппозиционного блока», был принят с «грубыми нарушениями».

Предложение депутатов было зарегистрировано в тот же день, когда закон о языке вступил в силу. Согласно этому закону теперь все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык.

Документ был принят в конце апреля, предварительно Рада рассмотрела более 2 тыс. поправок к нему. Президент Владимир Зеленский называл закон «заложником политической риторики». С критикой закона выступали Россия и Венгрия. В Будапеште сочли, что закон нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье.