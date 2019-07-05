МИД Украины вызвал посла Венгрии на беседу из-за слов министра Сийярто

Временно исполняющий обязанности главы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за высказывания венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Во время беседы врио министра обратил внимание на то, что, несмотря на все усилия украинской стороны, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление», — говорится в сообщении.

Божок отметил, что слова Сийярто не соответствуют рекомендациями Венецианской комиссии, а также другим договоренностям. Он добавил, что Украина пошла на встречу Венгрии относительно закона о государственном языке и продлила переходный период до 2023 года. По его словам, Киев готов к конструктивному диалогу по вопросам двусторонних отношений.

Во время визита в Торонто Сийярто заявил, что Венгрия рекомендует властям Украины в двусторонних отношениях вернуться в «привычное русло», когда венгерская община в Закарпатье не лишена своих прав. По его словам, венгерское меньшинство утратило свои права из-за украинских законов об образовании и государственном языке, которые нарушают европейские стандарты.