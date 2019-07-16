АТОР сообщила о снижении цен для туристов в турецких отелях

Турецкие отели увеличили количество спецпредложений на июль и август, скидка достигает 10–15%. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) пишет Ассоциация туроператоров России.

Основная причина дисконта — неполная загрузка отелей в конце лета на фоне решения некоторых из них «неразумно» поднять цены после успешного прошлогоднего сезона. В июле и августе в Анталье средняя загрузка отелей будет на уровне 90–92%, по некоторым объектам загрузка снижается до 82%.

Отмечается, что ситуация в меньшей степени касается объектов, которые ориентированы на европейский рынок. Отели, ориентирующиеся на европейцев, а не россиян, смогут заполнить их поздними бронированиями. «Если у первых за счет бронирований в «последний момент» есть шанс заполнить пустые комнаты, то «российские отели» могут это сделать преимущественно за счет снижения цены. «Российские туристы <...> готовы ехать только по низкой цене», — отметили в АТОР.

В конце июня, еще до поступления информации о снижении цен на отели в Турции, исследование Aviasales показало, что тур по этому направлению в среднем на 40%, или на 20 тыс. руб., дешевле, чем аналогичная поездка в Крым. Власти полуострова называли эту информацию «вбросом».