В Крыму назвали вбросом сообщения о высоких ценах на отдых в регионе

В Крыму назвали вбросом сообщения о высоких ценах на отдых в регионе

Информацию о высоких ценах на отдых в Крыму распространяли компании, которые специализируются на зарубежном туризме. Это вброс, заявил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его мнению, в сравнении цифр по отдыху в Крыму и за рубежом «много лукавства». Это нужно, чтобы сформировать мнение о дороговизне отдыха на полуострове и вынудить туристов выбирать иностранные направления, отметил Черняк.

«Да, когда осталось два-три номера в гостинице, то, естественно, они дорогие. Но цена также зависит от того, бронирование номера происходит самостоятельно или через туристическое агентство», — заявил депутат.

В конце июня сервис Aviasales представил исследование, согласно которому отдых в Крыму обойдется для россиян дороже, чем поездка в Турцию, Грузию, Болгарию. Черногорию или на Кипр.