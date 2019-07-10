Эксперты назвали южные города России с самым дешевым жильем для туристов

Эксперты «Авито Недвижимость» назвали курортные российские города с наиболее доступной посуточной арендой жилья, сообщает «Российская газета».

Согласно исследованию среди причин повышенных цен за аренду — мода на отдых в России, растущий турпоток и конкуренция за жилье, а также расположение домов недалеко от побережья.

Самыми дорогими российскими городами для отдыха стали Сочи (цена за однокомнатную квартиру — 2 тыс. руб. за сутки) и Ялта (2,3 тыс. руб. за сутки). Самые доступные квартиры в Туапсе (1,4 тыс. руб.), Евпатории (1,6 тыс. руб.) и Судаке (1,7 тыс. руб.).

При этом наценка «за вид» из однокомнатной квартиры может доходить до 47,1% (Феодосия), а из двухкомнатной — до 52,2% (Судак).