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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Эксперты назвали зарубежные курорты дешевле Крыма

Крым — не самое бюджетное направление для отдыха россиян этим летом, и дешевле можно отдохнуть в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре. Об этом говорится в исследовании Aviasales, поступившем в РБК. Эксперты проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих в пользующихся спросом курортных городах.

По этим шести направлениям недельный отдых на двоих обойдется менее чем в 50 тыс. руб. Минимальный же бюджет подобного отпуска в Крыму составит 53,3 тыс. руб.

Так, тур в Турцию обойдется на 40% дешевле — примерно в 31 тыс. руб. Чуть дороже можно отдохнуть в Грузии на черноморском побережье. Перелет в Батуми на двоих туда-обратно составит 30 тыс. руб., недельное проживание в отеле от 6 тыс. руб. на двоих. То есть общий бюджет поездки, не считая личных расходов, составит чуть более 36 тыс. руб.

Болгарский курорт Бургас также обойдется дешевле российскому туристу. Авиаперелет из Москвы и обратно на двоих — от 26,5 тыс. руб. и от 14,6 тыс. руб. проживание в гостинице на протяжении недели. Итого — чуть больше 41 тыс. руб., что на 23% дешевле отдыха в Крыму. Съездить на неделю в греческие Салоники или черногорскую Будву будет стоить 44–45 тыс. руб. на двоих, подсчитали эксперты.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самым востребованным направлением в летнем сезоне является Турция. Всего там, по предварительным данным, планируют отдохнуть 4,5 млн россиян.

Теги: Крым, курорты, отдых, отпуск
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