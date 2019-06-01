Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Турпоток в Турцию в апреле, когда начинаются летние полетные программы, увеличился на треть. Туроператоры связывают этот рост со смещением спроса: непосредственно в летние месяцы отдых в турецких отелях подорожал на 10–15%

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министерство культуры и туризма Турции опубликовало данные о количестве иностранцев, посетивших страну в апреле 2019 года. В первом месяце нового сезона (летнее расписание у авиакомпаний действует с апреля по октябрь) в Турции побывали 391,6 тыс. россиян, что почти на 38% больше, чем в апреле 2018-го.

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян. По окончании сезона туроператоры предупреждали: в 2019 году отдых на турецких курортах неизбежно подорожает: местные отельеры намерены в следующем сезоне повысить цены, чтобы увеличить свою доходность. В 2018 году расценки еще так и не вернулись на уровень 2015 года (после инцидента со сбитым российским Су-24 большую часть сезона 2016 года организованные продажи туров были запрещены).

С каждым годом спрос на отдых в Турции смещается на так называемые крылья сезона — его начало и конец, отмечают туроператоры. Для туристов важна цена, а отдохнуть в начале сезона дешевле, поясняет представитель TUI. Высокую динамику апреля обеспечивают во многом заезды на майские праздники — вылетают на отдых туристы, как правило, в последних числах апреля.

Отдых в Турции на майские праздники выбрали 75% всех клиентов, «спрос был огромный, и рейсы были полные», рассказывают в TUI. Благодаря длинным выходным в этом году в начале мая туристы заезжали на турецкие курорты более активно, чем в прошлом году — как минимум на 30%, констатирует исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. У туроператора Tez Tour на турецкие курорты приходилось более половины всех бронирований в эти майские праздники, при этом спросом пользовались прежде всего отели категории 5 звезд и 5 звезд Deluxe. Туристы, уточняет пресс-секретарь Tez Tour Светлана Баранова, летят в Турцию именно в мае, когда есть возможность отдохнуть в хороших отелях «по очень выгодным по сравнению с высоким сезоном ценам».

В этом апреле турецкие отели еще не подорожали, анонсированный рост цен затронул летние месяцы, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Ассоциация еще в феврале предупреждала, что Турция «дорожает буквально каждый день, в том числе по акциям раннего бронирования».