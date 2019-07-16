Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,79 +0,12 EUR Бирж. 70,61 +0,06 Brent 66,52 -0,20% USD Нал. 63,25 62,49 EUR Нал. 71,15 70,35 USD ЦБ 62,83 -0,19 EUR ЦБ 70,86 -0,15 EUR/USD 1,1244 -0,0011 BTC/USD Бирж. 10 797,00 -34,00 IMOEX 2 750,78 -0,21% RTSI 1 380,07 -0,47% DJIA 27 359,16 +0,10% Nasdaq 8 258,19 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Северсталь ₽1 207,46 (+15,28%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Северсталь ₽1 207,46 (+15,28%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
Apple $230 (+11,98%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,53%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 62,83 (-0,19) Quote, 15 июл, 13:32
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 70,86 (-0,15) Quote, 15 июл, 13:32
Национальный депозитарий вышел из капитала «санкционной биржи» Финансы, 11:51 Зачем миллион американцев планируют штурмовать зону 51 Стиль, 11:45 Чиновники заявили о сбоях в электронной системе управления нацпроектами Экономика, 11:45 В Челябинской области сын депутата сбил двух пешеходов Общество, 11:43 В Мумбаи более 40 человек оказались под завалами после обрушения здания Общество, 11:38 Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым Политика, 11:32 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 11:31 Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе Общество, 11:26 Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Политика, 11:19 Mail.ru Group лишится контроля над киберспортивным бизнесом Бизнес, 11:12 Упавший в Чечне самолет оставил без света 4 тыс. человек Общество, 11:09 Почему капитализация Binance Coin упала на $1 млрд Крипто, 11:08 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 11:02 Чего хотят потребители: тренды 2019 года Pro, 11:01
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

«В качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 216 человек. Еще 27 было отказано в регистрации», — сообщили в Мосгоризбиркоме.

В общей сложности документы для участия в выборах в городскую думу подали 290 человек. Документы оставшихся 47 кандидатов рассмотрят сегодня в 20 окружных комиссиях.

Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи

Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы был завершен 6 июля. По итогам процедуры проверки собранных подписей избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку главы совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшина. Также не были зарегистрированы бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и другие. Отказ в регистрации также получили футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. Еще ряд оппозиционных кандидатов собрать необходимое число подписей не смогли.

14 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мероприятие закончилось задержаниями как ее организаторов, которым было отказано в регистрации на выборах, так и поддержавших их горожан. По данным столичного ГУ МВД, были задержаны более 25 человек, в том числе кандидаты в депутаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Теги: Мосгордума, кандидаты, Мосизбирком
Материалы по теме
Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Политика
Почему оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму
Политика
Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter