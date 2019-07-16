Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

«В качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 216 человек. Еще 27 было отказано в регистрации», — сообщили в Мосгоризбиркоме.

В общей сложности документы для участия в выборах в городскую думу подали 290 человек. Документы оставшихся 47 кандидатов рассмотрят сегодня в 20 окружных комиссиях.

Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы был завершен 6 июля. По итогам процедуры проверки собранных подписей избирком признал недействительными 11,4% подписей в поддержку главы совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшина. Также не были зарегистрированы бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и другие. Отказ в регистрации также получили футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов. Еще ряд оппозиционных кандидатов собрать необходимое число подписей не смогли.