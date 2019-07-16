Памфилова назвала «ударом ниже пояса» встречу с кандидатами в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предложение оппозиционных кандидатов о встрече 16 июля — «удар ниже пояса» из-за ее проблем со здоровьем. Об этом она сообщила радиостанции Business FM.

«Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече», — сказала глава ЦИК, отметив, что послеоперационный период довольно сложный и сопровождается постоянными болями.

Памфилова также сказала, что окончательно не восстановится и к 22 июля — дата, которую она предложила кандидатам для встречи, но понадеялась, что ей станет легче. «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — добавила она.

По словам Памфиловой, ее коллеги в ЦИК под руководством Булаева готовы принять всех оппозиционных кандидатов и внимательно выслушать их аргументы. «Дай Бог никому из них не болеть, включая Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой», — заключила Памфилова.