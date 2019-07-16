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Apple $230 (+12,15%) прогноз Bank of America к 01.05.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,68%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Памфилова назвала «ударом ниже пояса» встречу с кандидатами в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что предложение оппозиционных кандидатов о встрече 16 июля — «удар ниже пояса» из-за ее проблем со здоровьем. Об этом она сообщила радиостанции Business FM.

«Они знают, что сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече», — сказала глава ЦИК, отметив, что послеоперационный период довольно сложный и сопровождается постоянными болями.

Политика
Памфилова решила встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Памфилова также сказала, что окончательно не восстановится и к 22 июля — дата, которую она предложила кандидатам для встречи, но понадеялась, что ей станет легче. «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — добавила она.

По словам Памфиловой, ее коллеги в ЦИК под руководством Булаева готовы принять всех оппозиционных кандидатов и внимательно выслушать их аргументы. «Дай Бог никому из них не болеть, включая Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой», — заключила Памфилова.

Глава ЦИК предложила 15 июля провести встречу с независимыми кандидатами на выборах в Мосгордуму. Муниципальные депутаты 12 июля обратились к Памфиловой с требованием отреагировать на то, как проходит процесс регистрации независимых кандидатов. Нескольких из них не допустили до участия в выборах из-за брака в подписях избирателей.

Политика
Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Сегодня, 16 июля, Мосизбирком отказал 27 кандидатам в депутаты, документы оставшихся 47 кандидатов рассмотрят к 17 июля. Подача документов завершилась 6 июля. Мосизбирком не зарегистрировал главу совета депутатов Красносельского муниципально округа столицы Илью Яшина, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывших депутатов Геннадия и Дмитрия Гудковых, экс-главу «Яблока» Сергея Митрохина и других.

В поддержку независимых кандидатов 14 июля в Москве прошла несогласованная акция, которая закончилась задержанием нескольких десятков человек (по данным «ОВД-Инфо», 39 человек), включая Яшина, Соболь, Жданова и других. Яшина сняли с выборов.

Теги: Мосгордума, кандидаты, Элла Памфилова
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