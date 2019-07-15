Памфилова решила встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что встреча может состояться после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе в ЦИК.

12 июля муниципальные депутаты написали обращение председателю комиссии с требованием отреагировать на то, как проходит процесс регистрации независимых кандидатов.

Накануне в Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты городской думы. По данным «ОВД Инфо», в результате были задержаны 38 человек. В московском главке МВД сообщали, что число задержанных составило более 25 демонстрантов.