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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
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Памфилова решила встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что встреча может состояться после 22 июля, когда Памфилова вернется к работе в ЦИК.

12 июля муниципальные депутаты написали обращение председателю комиссии с требованием отреагировать на то, как проходит процесс регистрации независимых кандидатов.

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Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное

Накануне в Москве прошла акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты городской думы. По данным «ОВД Инфо», в результате были задержаны 38 человек. В московском главке МВД сообщали, что число задержанных составило более 25 демонстрантов.

Среди них оказались кандидаты Илья Яшин и Любовь Соболь, которым отказали в регистрации, объяснив это превышением порога брака подписей. Помимо них не были зарегистрированы бывшие депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудков, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

В ЦИК посоветовали им обратиться в суд или в вышестоящую избирательную комиссию, «если у кого-то из них есть ощущение, что ему необоснованно предъявили претензии».

КПРФ предложила всем кандидатам, столкнувшимся с проблемами при регистрации, вступить в альянс. 

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Теги: ЦИК, Элла Памфилова, Мосгоризбирком
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