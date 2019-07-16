Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов. об этом сообщается на сайте Управления гражданской авиации страны (CAA).
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
В Управлении добавили, что решение ступает в силу немедленно. Оно было опубликовано в разделе уведомлений для летчиков (NOTAM) 10 июля и имеет постоянный статус. Во вторник, 16 июля внимание на него обратило Reuters. Чиновник в CAA подтвердил агентству, что изменение вступило в силу.