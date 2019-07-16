Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов

В середине февраля ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась. Тогда в результате теракта экстремистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») погибли представители индийской военной полиции. В ответ армия Индии атаковала позиции боевиков на территории Пакстана.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля после того, как пакистанские военные сбили два индийских военных самолета. Одного из пилотов задержали военные. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны. В начале марта страна частично и на время сняла запрет на коммерческие полеты. Российским авиакомпаниям пришлось изменить маршруты полетов в Юго-Восточную Азию.