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Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов

Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов. об этом сообщается на сайте Управления гражданской авиации страны (CAA).

«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.

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В Управлении добавили, что решение ступает в силу немедленно. Оно было опубликовано в разделе уведомлений для летчиков (NOTAM) 10 июля и имеет постоянный статус. Во вторник, 16 июля внимание на него обратило Reuters. Чиновник в CAA подтвердил агентству, что изменение вступило в силу.

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В середине февраля ситуация на границе Индии и Пакистана обострилась. Тогда в результате теракта экстремистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») погибли представители индийской военной полиции. В ответ армия Индии атаковала позиции боевиков на территории Пакстана.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля после того, как пакистанские военные сбили два индийских военных самолета. Одного из пилотов задержали военные. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны. В начале марта страна частично и на время сняла запрет на коммерческие полеты. Российским авиакомпаниям пришлось изменить маршруты полетов в Юго-Восточную Азию.

Теги: Пакистан, воздушное пространство
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