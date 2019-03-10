В Индии сообщили о еще одном сбитом пакистанском беспилотнике

В Индии сообщили о еще одном сбитом пакистанском беспилотнике

Индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. Об этом со ссылкой на заявление вооруженных сил страны сообщает газета The Indian Express.

Беспилотник нарушил индийское воздушное пространство вечером 9 марта, сообщает газета. После обнаружения аппарат сразу сбили.

Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источник, за последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник в Индию.

4 марта индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник в районе города Биканер. По данным СМИ, БПЛА использовал ракету класса «воздух — воздух» и вел разведку индийских военных позиций в пустыне.