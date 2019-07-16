МИД обнаружил «некий сбой» в Киеве после заявления Климкина по морякам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире на радио «Комсомольская правда» прокомментировала заявление главы МИД Украины Павла Климкина об арестованных украинских моряках.

По ее словам, глядя на реакцию украинского министра, можно сказать, что на Украине «произошел некий сбой, дисфункция государственного аппарата».

Захарова рассказала, что российская сторона передала Украине дипломатическую ноту по морякам, в которой содержались некоторые предложения. В частности, как отметила она, в документе говорилось, что согласно российским законам арестованные моряки могут быть освобождены «не от ответственности, а из-под стражи».

При этом дипломат сообщила, что Киев в ответ на ноту заявил: «Нас это не интересует ни в каком виде». Захарова добавила, что российские власти до сих пор не увидели с украинской стороны иных заявлений и действий по этому вопросу.