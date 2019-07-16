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Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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МИД обнаружил «некий сбой» в Киеве после заявления Климкина по морякам

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире на радио «Комсомольская правда» прокомментировала заявление главы МИД Украины Павла Климкина об арестованных украинских моряках.

По ее словам, глядя на реакцию украинского министра, можно сказать, что на Украине «произошел некий сбой, дисфункция государственного аппарата».

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Захарова рассказала, что российская сторона передала Украине дипломатическую ноту по морякам, в которой содержались некоторые предложения. В частности, как отметила она, в документе говорилось, что согласно российским законам арестованные моряки могут быть освобождены «не от ответственности, а из-под стражи».

При этом дипломат сообщила, что Киев в ответ на ноту заявил: «Нас это не интересует ни в каком виде». Захарова добавила, что российские власти до сих пор не увидели с украинской стороны иных заявлений и действий по этому вопросу.

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В конце июня Павел Климкин опубликовал снимки дипломатической переписки, которая велась между Москвой и Киевом по вопросу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе. Согласно фотографиям, Россия предлагала Украине освободить моряков под письменную гарантию, что каждый из них будет участвовать в предварительном и судебном следствии.

Украинский министр назвал этот документ «российской ловушкой». Он выразил мнение, что подобными действиями Россия требует признать факт того, что моряки совершили преступление.

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24 украинских моряка были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Кроме того, российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, на которых находились моряки. Российские власти заявляли, что они не предупредили о маневрах, нарушили границу и не реагировали на требование остановиться. Позднее моряков обвинили в нарушении госграницы и арестовали.

Теги: иностранные моряки, Мария Захарова, Павел Климкин
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