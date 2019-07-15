ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам на три месяца

Следственное управление ФСБ обратилось в суд с ходатайством о продлении на три месяца ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

Ходатайства следствия в отношении всех арестованных будут рассматриваться 17 июля с 10:00 мск.

В начале июля следствие предъявило окончательное обвинение восьми украинским морякам. Их обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц), которая предусматривает до шести лет лишения свободы. Моряков арестовали в конце 2018 года в Керченском проливе. Россия заявила, что украинские судна незаконно пересекли границу. Украина настаивает, что предупреждала российскую сторону о планах пройти через пролив.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва «с вероятностью 90%» выдаст моряков Украине. Он напомнил, что в мае Международный суд по морскому праву обязал Россию освободить моряков и вернуть их на родину.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке с требованием вернуть моряков в Украину. Тема моряков, как утверждали в Киеве, стала главной темой телефонного разговора Зеленского с Путиным 11 июля.