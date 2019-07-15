Москалькова сообщила о состоянии Вышинского в украинском СИЗО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что немного пообщалась с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Об этом она рассказала «РИА Новости».

«Мне удалось немного пообщаться с Кириллом Вышинским, он очень подавлен. Несмотря на то что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается», — сказала она.

Москалькова призналась, что давно не была в таком эмоциональном состоянии по поводу произошедшего. Она добавила, что по делу Вишинского должен быть оправдательный приговор, который стал бы «очень красивым юридическим и нравственным шагом». Омбудсмен также заявила, что разочарована решением суда перенести рассмотрение его дела.

Ранее стало известно, что Подольский суд Киева перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля. Причиной стало то, что на заседании не смогли присутствовать вся коллегия судей, так как один из них находился в совещательной комнате по другому делу. В начале июля рассмотрение дела также переносили для того, чтобы дать прокурорам время на ознакомление с материалами.