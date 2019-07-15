Аналитики сообщили о падении спроса на хинкали и хачапури в России

В июле 2019 года спрос россиян на традиционные блюда грузинской кухни снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование производителя онлайн-касс и программных решений для ретейла ИТ-компании АТОЛ и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленное для РБК.

Компании обработали данные 35 млн кассовых чеков с более чем 800 тыс. кассовых устройств, подключенных к «Платформа ОФД» и АТОЛ. Аналитики изучили, как менялся интерес россиян к блюдам грузинской кухни с 1 по 10 июля текущего года, и сопоставили их с аналогичным периодом в 2018 году.

Сильнее всего спрос снизился на хинкали. Как выяснили аналитики, в текущем году за первые десять дней месяца продажи хинкали среди россиян упали на 19% по сравнению с этим же периодом в 2018 году. Число покупок хачапури снизилось на 13%, а вин грузинских марок — на 4%.

По сравнению с началом этого лета, первыми десятью днями июня 2019 года, продажи хинкали снизились на 12%. Число покупок хачапури в июле по сравнению с прошлым месяцем упало на 9%, а грузинских вин — на 5%.