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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Аналитики сообщили о падении спроса на хинкали и хачапури в России

В июле 2019 года спрос россиян на традиционные блюда грузинской кухни снизился по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование производителя онлайн-касс и программных решений для ретейла ИТ-компании АТОЛ и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленное для РБК.

Компании обработали данные 35 млн кассовых чеков с более чем 800 тыс. кассовых устройств, подключенных к «Платформа ОФД» и АТОЛ. Аналитики изучили, как менялся интерес россиян к блюдам грузинской кухни с 1 по 10 июля текущего года, и сопоставили их с аналогичным периодом в 2018 году.

Сильнее всего спрос снизился на хинкали. Как выяснили аналитики, в текущем году за первые десять дней месяца продажи хинкали среди россиян упали на 19% по сравнению с этим же периодом в 2018 году. Число покупок хачапури снизилось на 13%, а вин грузинских марок — на 4%.

По сравнению с началом этого лета, первыми десятью днями июня 2019 года, продажи хинкали снизились на 12%. Число покупок хачапури в июле по сравнению с прошлым месяцем упало на 9%, а грузинских вин — на 5%.

Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии

9 июля Госдума рекомендовала правительству предложить президенту Владимиру Путину ввести санкции в отношении Грузии: запретить ввоз в Россию грузинских вин и вод и ограничить денежные переводы в эту страну. Поводом стали нецензурные высказывания телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес Путина, сделанные в прямом эфире. Российский лидер эти меры не поддержал.

Отношения Москвы и Тбилиси обострились в июне после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. На заседании в грузинском парламенте он сел в кресло спикера, вызвав недовольство оппозиционных партий. На фоне протестов, прошедших в столице Грузии, Путин с 8 июля запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в эту страну. Мера также действует в отношении грузинских авиаперевозчиков, которые временно не могут летать в Россию.

Теги: исследование, грузинские вина, Грузия, потребительский спрос
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