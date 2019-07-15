КПРФ предложила альянс недопущенным до выборов в Мосгордуму кандидатам

КПРФ выступила с заявлением, в котором предлагает создать политический союз всем кандидатам в Мосгордуму, не прошедшим барьеры при регистрации. Заявление поступило в распоряжение РБК.

Партия обвиняет власти в создании искусственных барьеров, нацеленных на то, чтобы не допустить независимых кандидатов до выборов. «Для борьбы с кандидатами-самовыдвиженцами, идущими не от власти, в законодательство намеренно внесена норма о сборе подписей. Процедура сбора чрезвычайно забюрократизирована и фактически является фильтром, позволяющим не пропустить неугодных властям самовыдвиженцев до участия в предвыборной гонке. Подобная ситуация наглядно проявляется сразу в нескольких избирательных округах», — говорится в заявлении.

Нечестные методы борьбы используются и против кандидатов от парламентских партий, утверждают коммунисты. Так, против кандидатов от КПРФ выдвигают кандидатов-спойлеров. В качестве примера этого коммунисты приводят ситуацию в округе №10, где против кандидата от КПРФ Юрия Дашкова выдвигается кандидат от «Коммунистов России» Игорь Дашкевич; в 24-м округе против коммуниста Павла Тарасова действует самовыдвиженец Антон Тарасов; в 16-м округе против коммунистки Андреевой Александры Сергеевны идет самовыдвиженцем Андреева Александра Александровна. «Таким образом, используя всевозможные уловки и ухищрения, манипуляции и запутывание избирателей, власти пытаются «зачистить» политическое пространство в Москве и обеспечить победу замаскированным самовыдвиженцам от «Единой России», — говорится в заявлении КПРФ.

В связи с этой ситуацией КПРФ обратилась ко всем политикам, чьи кандидатуры не зарегистрировали на выборах. «КПРФ готова инициировать создание независимого Координационного совета кандидатов при фракции коммунистов в Мосгордуме. Мы готовы пригласить к участию в работе такого совета различные политические силы и уверены, что при достаточно широком представительстве он станет даже более влиятельным, чем отфильтрованный московскими властями городской парламент», — заявили коммунисты.