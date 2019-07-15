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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Мосгоризбирком счел шантажом акцию независимых кандидатов в гордуму

Мосгоризбирком отреагировал на акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты городской думы. Заявление комиссии опубликовано в «Вестнике Мосгоризбиркома».

В нем говорится, что «отдельные кандидаты» после получения итоговых протоколов о собранных подписях хотят «шантажом и давлением» заставить избирательные комиссии принять «незаконные решения» об их регистрации. Часть кандидатов «открыто и умышленно» манипулирует общественным мнением, вместо того, чтобы изучить предоставленные им протоколы, считает Мосгоризбирком.

Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

Как заявил ТАСС председатель комиссии Валентин Горбунов, за неделю в Мосгоризбирком поступило около 200 петиций с требованием зарегистрировать всех кандидатов. Большинство обращений подписаны жителями Подмосковья, сообщил он. По словам Горбунова, в регистрации отказано девяти кандидатам, выдвинутым в пяти округах столицы.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошла в центре столицы 14 июля. По оценке МВД, в ней приняли участие около тысячи человек. Протестующие собрались у мэрии, а затем несколько часов провели у здания Мосгоризбиркома. Как сообщает «ОВД-Инфо», полиция задержала 39 человек, в том числе Илью Яшина и Любовь Соболь, получивших отказ в регистрации на выборы. По данным МВД, были задержаны более 25 участников акции.

Теги: Мосгоризбирком, Мосгордума, Выборы
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