Мосгоризбирком счел шантажом акцию независимых кандидатов в гордуму

Мосгоризбирком отреагировал на акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты городской думы. Заявление комиссии опубликовано в «Вестнике Мосгоризбиркома».

В нем говорится, что «отдельные кандидаты» после получения итоговых протоколов о собранных подписях хотят «шантажом и давлением» заставить избирательные комиссии принять «незаконные решения» об их регистрации. Часть кандидатов «открыто и умышленно» манипулирует общественным мнением, вместо того, чтобы изучить предоставленные им протоколы, считает Мосгоризбирком.

Как заявил ТАСС председатель комиссии Валентин Горбунов, за неделю в Мосгоризбирком поступило около 200 петиций с требованием зарегистрировать всех кандидатов. Большинство обращений подписаны жителями Подмосковья, сообщил он. По словам Горбунова, в регистрации отказано девяти кандидатам, выдвинутым в пяти округах столицы.