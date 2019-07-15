Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

«Право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Это приведет просто к вырождению человечества», — сказала она.

Спикер отметила, что в некоторых странах на законодательном уровне вместо слов «мама» и «папа» ввели термины «родитель номер один» и «родитель номер два». Матвиенко задалась вопросом, можно ли представить такую ситуацию, когда первыми словами младенца станут эти обозначения.

В конце января 2018 года двое россиян заявили, что заключили однополый брак в Копенгагене, а затем получили штампы в паспорта о признании их брака в МФЦ в Москве. Позднее в МФЦ назвали ложными данные о признании однополого брака. Полиция завела административное дело в связи с порчей документов.