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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Кузнецова сообщила о поступающих просьбах удочерить девочку из Ингушетии

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о звонках с предложениями удочерить избитую девочку из Ингушетии. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка.

«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», — сказала Кузнецова.

Отмечается, что десятки звонков с вопросами о состоянии здоровья избитой девочки из Ингушетии поступают в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Помимо этого граждане приносят в медучреждение игрушки и угощения.

Кузнецова также посетила девочку. По итогам общения с лечащими врачами она заявила, что у ребенка есть все, что необходимо.

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Семилетнюю девочку госпитализировали 4 июля с множественными телесными повреждениями, после чего ее перевезли в Москву в НИИ им. Леонида Рошаля. Кузнецова отмечала, что врачи опасаются, что руку ребенка спасти не удастся.

Правоохранительные органы задержали тетю девочки Макку Ганиеву по подозрению в нанесении тяжких побоев. Против нее возбудили уголовное дело. Суд арестовал женщину. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги: Ингушетия, ребенок, побои
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