Кузнецова сообщила о поступающих просьбах удочерить девочку из Ингушетии

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о звонках с предложениями удочерить избитую девочку из Ингушетии. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка.

«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», — сказала Кузнецова.

Отмечается, что десятки звонков с вопросами о состоянии здоровья избитой девочки из Ингушетии поступают в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Помимо этого граждане приносят в медучреждение игрушки и угощения.

Кузнецова также посетила девочку. По итогам общения с лечащими врачами она заявила, что у ребенка есть все, что необходимо.