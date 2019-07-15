Министру обороны Казахстана объявили выговор после взрывов на складе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на военном складе в городе Арысь, сообщает Tengrinews.kz.

«Мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны. Но несете полную ответственность за положение дел. Я выражаю неудовлетворение положением дел в Минобороны», — сказал президент.

24 июня на военном складе в городе Арысь произошел пожар, из-за которого стали детонировать боеприпасы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали около 45 тыс. человек. Взрывы продолжались около суток. В результате погибли три человека, более 165 человек обратились к медикам.

Среди возможных версий взрывов — несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц, заявил заместитель главного военного прокурора республики Дархан Ержанов.