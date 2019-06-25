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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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В Казахстане возросло число погибших из-за взрывов на военном складе
В результате пожара на юге Казахстана, из-за которого начали детонировать боеприпасы, погибли два человека

О жертвах в результате взрывов на военном складе в городе Арыси в Туркестанской области Казахстана сообщил на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, сообщает издание Nur.kz. По его словам, погибли один гражданский и один военный.

По словам Мамина, есть и пострадавшие, число которых глава правительства не уточнил. Как отметил премьер, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Известно, что один человек погиб, когда сдетонировавший снаряд попал в его автомобиль.

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На юге Казахстана начались подземные толчки после взрыва в воинской части

Взрывы на военных складах в Арыси продолжаются с утра 24 июня. По информации местного МВД, боеприпасы начали взрываться после возникшего на складе пожара. Из-за происшествия в городе введен режим чрезвычайной ситуации, оттуда эвакуированы около 45 тыс. человек.

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В Казахстане объявили режим ЧС из-за взрыва в воинской части

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже пообещал, что виновные в случившемся в Арыси будут наказаны. По факту пожара и взрывов возбуждено уголовное дело.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Казахстан, взрывы, пожар
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