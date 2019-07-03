Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов

Среди возможных версий взрывов на складе боеприпасов в Казахстане — несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц. Об этом на брифинге сообщил заместитель главного военного прокурора республики Дархан Ержанов, передает Zakon.kz.

«Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии», — сообщил он.

По словам Ержанова, по факту произошедшего допрошено более 100 человек. Сотрудники прокуратуры и МВД проверяют, насколько рационально использовались бюджетные средства, выделяемые для обеспечения безопасности складов, и как своевременно были устранены выявленные на них нарушения.

Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов. Взрывы продолжились до 25 июня. По данным МВД, погибли три человека — местный житель и двое военнослужащих. За медицинской помощью обратились 165 человек, 89 из них госпитализировали. 15 пострадавших оказались в реанимации.