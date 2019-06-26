Число погибших из-за взрывов в военной части в Арыси возросло до трех

Число погибших из-за взрывов в военной части в Арыси возросло до трех

Еще один человек умер из-за взрывов в военной части в Арыси на юге Казахстана. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД. Количество погибших таким образом увеличилось до трех.

Телеканал Otyrar со ссылкой на МВД отмечает, что умер военный. Он скончался от полученных травм в больнице соседнего Шымкента.

Казахстанские СМИ сообщили 25 июня о двух погибших из-за взрыва. Один из них находился в машине, когда в нее попал сдетонировавший снаряд. В Министерстве здравоохранения республики рассказали «РИА Новости», что более 165 человек обратились в больницы, еще 89 были госпитализированы, 15 из них находились в реанимации. Tengri News пишет, что более 350 человек числятся пропавшими без вести, однако троих уже нашли.