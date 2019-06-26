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Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Число погибших из-за взрывов в военной части в Арыси возросло до трех

Еще один человек умер из-за взрывов в военной части в Арыси на юге Казахстана. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД. Количество погибших таким образом увеличилось до трех.

Телеканал Otyrar со ссылкой на МВД отмечает, что умер военный. Он скончался от полученных травм в больнице соседнего Шымкента.

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Военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов с улиц казахстанского Арыси

Казахстанские СМИ сообщили 25 июня о двух погибших из-за взрыва. Один из них находился в машине, когда в нее попал сдетонировавший снаряд. В Министерстве здравоохранения республики рассказали «РИА Новости», что более 165 человек обратились в больницы, еще 89 были госпитализированы, 15 из них находились в реанимации. Tengri News пишет, что более 350 человек числятся пропавшими без вести, однако троих уже нашли.

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На юге Казахстана начались подземные толчки после взрыва в воинской части

Взрывы в Арыси продолжались больше суток с утра 24 июня после возгорания на складе в воинской части №44856. В городе ввели режим ЧС и эвакуировали оттуда около 45 тыс. человек. Из-за случившегося завели уголовное дело. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел на место происшествия.

Теги: Казахстан, взрывы, погибшие
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