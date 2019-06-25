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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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В казахстанском Арыси прекратились взрывы на военном складе

В городе Арысь на юге Казахстана прекратились взрывы на военном складе, где утром 24 июня произошел пожар. Однако заместитель главы МВД Юрий Ильин сообщил, что угроза детонации снарядов сохраняется, потому что при осмотре города с беспилотников обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, сообщает Nur.kz.

Tengrinews указывает, что в разрушенном городе практически не осталось гражданского населения. Последние люди покинули убежища этой ночью. При этом некоторые жители пытаются сквозь оцепление прорваться обратно, чтобы забрать личные вещи. Также в Арыси продолжают работать саперы, которые ищут разлетевшиеся снаряды.

По официальной информации, в результате ЧП погибли два человека — один гражданский и один военный. 15 человек находятся в реанимации.

Теги: Казахстан, военный склад, взрывы
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