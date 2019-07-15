СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

СМИ опубликовали видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

Украинское издание «Сегодня» опубликовало видео с места ДТП с участием автомобилей из кортежа президента страны Владимира Зеленского.

На кадрах видно, что в результате аварии повреждения получили микроавтобус и два легковых автомобиля, а один из автобусов съехал в кювет.

Видео: Телеканал Кыргызстан / YouTube

Как сообщила «Страна.ua», авария произошла 14 июля в Запорожской области. Кортеж президента столкнулся с несколькими автобусами, которые перевозили детей. Отмечалось, что в результате аварии повреждения получили два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства. Никто не пострадал.