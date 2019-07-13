Зеленский поздравил сидящего в колонии в России Сенцова с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем рождения режиссера Олега Сенцова, который отбывает в России тюремный срок по статье о подготовке терактов. Поздравление Зеленский опубликовал в Facebook.

«Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главной оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных», — написал Зеленский.

Сенцову исполнилось 43 года. В 2014 году его задержали в Крыму, а в 2015-м признали виновным в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. В поддержку Сенцова с просьбой смягчить наказание выступали многие российские и зарубежные деятели культуры и знаменитости.

20-летний срок Сенцов отбывает в колонии строгого режима. С просьбой о помиловании сына к президенту России Владимиру Путину обращалась мать Сенцова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что режиссер должен сам инициировать эту процедуру. Сенцов отказался подавать прошение о помиловании.