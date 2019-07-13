Зеленский поручил завершить обустройство КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с Крымом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что этот визит стал первым для президента Украины после включения полуострова в состав России. Зеленский осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия пересечения границы.

На совещании по вопросам обустройства КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев заявил, что «люди с временно оккупированной территории должны чувствовать, что Европа начинается с Херсонщины». Он отметил, что сегодня граждане «страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры».

По его словам, в реализации проекта по обустройству КПВВ есть коррупционные риски, недостаток финансирования, а также нарушение генподрядчиком договорных сроков.

Зеленский, в свою очередь, поручил завершить полное обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с полуостровом до 20 декабря текущего года. Речь идет о создании сервисных центров с автовокзалами. «Давайте в 20-х числах декабря — этого будет достаточно. Если нет — новый глава ОГА останется в прошлом», — заявил президент.