Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми в Запорожской области

Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми в Запорожской области

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского совершил ДТП, столкнувшись с несколькими автобусами, которые перевозили возвращавшихся с отдыха детей. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в управлении государственной охраны Украины.

По их данных, в ДТП из кортежа президента попали три автомобиля — два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства.

Как отметили источники, транспортные средства возвращались в Киев из командировки. При этом самого Зеленского в автомобилях не было. Он, по данным издания, отправился в Киев на самолете.

На опубликованных изданием фотографиях видно, что автомобили из кортежа Зеленского серьезно пострадали. «По предварительной информации, причина происшествия — обгон колонны [автобусов] легковыми авто», — пишет «Страна.ua», отметив, что в ДТП никто не пострадал.