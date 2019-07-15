Косачев заявил о возможности остановить конфликт в Донбассе одним звонком

Для того чтобы остановить конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно сделать «один звонок в Киев», считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению сенатора, таким образом можно было бы «побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния». Вместо этого ЕС «удобнее» вводить санкции против России, добавил он.

Так Косачев отреагировал на призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предпринять «существенные и прозрачные действия» для проверки соблюдения его положений.

США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, в то время как российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора в июле, отметил глава комитета Совфеда. «Что-то мне подсказывает, что там [в ЕС] об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», — заявил он.