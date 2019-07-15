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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
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Косачев заявил о возможности остановить конфликт в Донбассе одним звонком

Для того чтобы остановить конфликт в Донбассе, Евросоюзу достаточно сделать «один звонок в Киев», считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению сенатора, таким образом можно было бы «побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния». Вместо этого ЕС «удобнее» вводить санкции против России, добавил он.

Так Косачев отреагировал на призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предпринять «существенные и прозрачные действия» для проверки соблюдения его положений.

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Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

США в одностороннем порядке вышли из соглашения в феврале, в то время как российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора в июле, отметил глава комитета Совфеда. «Что-то мне подсказывает, что там [в ЕС] об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее, а не потому, что дело именно в России», — заявил он.

Россия предлагает диалог о будущем нового диалога с февраля, добавил Косачев. «Но есть один нюанс: для диалога, как и для танго, нужны двое. И если одна сторона согласна, то уговаривать нужно другую сторону», — считает сенатор. По его мнению, для этого ЕС должен отказаться от «вассальной дипломатии» и «повысить свой голос против своего ближайшего союзника».

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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, и призвал Москву «использовать свой последний шанс» для этого.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. По мнению Киева, на стороне самопровозглашенных республик в Донбассе воюют российские военные, Москва отрицает эту информацию и не считает себя стороной конфликта.

Теги: Константин Косачев, Донбасс, ДРСМД, Евросоюз
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