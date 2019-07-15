В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России. Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия», — считает Столтенберг.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году, соглашение предусматривает запрет на испытания и производство ракет меньшей (от 500 км до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. км до 1,5 тыс. км) дальности.

В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из договора, в Вашингтоне обвинили Москву в нарушении соглашения. Американскую сторону, в частности, не устраивает российская ракета 9М729. В Москве утверждали, что ее дальность не превышает предусмотреные ДРСМД ограничения.