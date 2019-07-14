Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

Евросоюз подчеркивает необходимость сохранения и продвижения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Жизнеспособность соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении требует их полного соблюдения», — говорится в сообщении.

В Евросоюзе также сожалеют о решении России приостановить выполнение своих обязательств по Договору о РСМД. «Мы настоятельно призываем Москву найти эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729», — сказала Могерини.

Она также напомнила о необходимости «существенных и прозрачных действий» для проверки соблюдения положений Договора о РСМД. По ее словам, предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения соглашения.