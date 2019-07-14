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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

Евросоюз подчеркивает необходимость сохранения и продвижения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

«Жизнеспособность соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении требует их полного соблюдения», — говорится в сообщении.

В Евросоюзе также сожалеют о решении России приостановить выполнение своих обязательств по Договору о РСМД. «Мы настоятельно призываем Москву найти эффективное решение в связи с опасениями по поводу разработки ракеты 9M729», — сказала Могерини.

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Она также напомнила о необходимости «существенных и прозрачных действий» для проверки соблюдения положений Договора о РСМД. По ее словам, предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения соглашения.

Евросоюз, в частности, призвал США и Россию добиваться «сокращения своих ядерных вооружений». «Мы приветствовали бы скорейший и активный диалог о будущем нового договора после 2021 года и о других механизмах контроля над вооружениями», — добавила Могерини.

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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия Договора о РСМД, который запрещает России и Америке иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км.

В феврале США в одностороннем порядке вышли из соглашения. Вашингтон считает, что нарушением ДРСМД послужила российская ракета 9М729: дальность ее полета, по мнению Вашингтона, входит в границы запрещенных договором 500–5500 км.

Теги: Федерика Могерини, ДРСМД
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