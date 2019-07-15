Конте исключил риск кризиса на фоне дела о финансировании «Лиги» Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 64,00 61,86 EUR Нал. 71,90 69,86 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 261,00 +61,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Конте исключил риск кризиса на фоне дела о финансировании «Лиги» Россией Политика, 06:54 Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Якутии Общество, 06:54 СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым Общество, 06:27 Сокуров решил закрыть фонд поддержки кино после проверки ФСБ Общество, 06:12 В Южную Корею не пустили 16 россиян Общество, 06:02 СМИ назвали сроки возобновления торговли между Huawei и компаниями из США Бизнес, 05:35 В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции Бизнес, 05:23 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 05:23 У берегов Австралии произошло второе за сутки мощное землетрясение Общество, 04:57 Порошенко допустил освобождение Россией моряков на этой неделе Политика, 04:38 Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций Спорт, 04:10 Украинский телеканал объяснил отмену показа фильма с Путиным Общество, 03:55 На Камчатке летевший в Долину гейзеров вертолет совершил жесткую посадку Общество, 03:25 Лидер абхазской оппозиции снялся с выборов президента Политика, 03:22
Политика ,  
0 
Конте исключил риск кризиса на фоне дела о финансировании «Лиги» Россией

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о том, что входящую в правящую коалицию партию «Лига» во время прошлогодних парламентских выборов спонсировали из России. По его словам, расследование этого дела не представляет угрозы правительству Италии. Об этом сообщает ANSA.

Он объяснил это тем, что глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини, который считается главным подозреваемым по этому делу, никогда не занимал посты в кабмине. «Поэтому предположение, что расследование, которое пока касается только его, может отразиться на правительстве, мне кажется неуместным», — отметил Конте.

При этом глава правительства добавил, что полностью доверяет вице-премьеру и министру внутренних дел страны, а также лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter