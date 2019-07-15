Конте исключил риск кризиса на фоне дела о финансировании «Лиги» Россией

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о том, что входящую в правящую коалицию партию «Лига» во время прошлогодних парламентских выборов спонсировали из России. По его словам, расследование этого дела не представляет угрозы правительству Италии. Об этом сообщает ANSA.

Он объяснил это тем, что глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини, который считается главным подозреваемым по этому делу, никогда не занимал посты в кабмине. «Поэтому предположение, что расследование, которое пока касается только его, может отразиться на правительстве, мне кажется неуместным», — отметил Конте.

При этом глава правительства добавил, что полностью доверяет вице-премьеру и министру внутренних дел страны, а также лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини.

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