СМИ узнали о планах Италии запросить Россию о деньгах для партии «Лига»

СМИ узнали о планах Италии запросить Россию о деньгах для партии «Лига»

Прокуратура Милана подготовит запрос в российские спецслужбы о содействии в расследовании дела о предполагаемом финансировании итальянской партии «Лига». Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, следствие проверяет зачисление средств на счета президента ассоциации «Ломбардия — Россия» и экс-секретаря итальянского вице-премьера Джанлуки Савоини. Для уточнения информации Милан просит дать доступ к базам данных российских банков, уточняет газета.

Соглашение о покупке нефти, по которому «Лига» должна была получать дивиденды, могло быть заключено с помощью Intesa Sanpaolo и ее российской дочерней компании, говорится в сообщении.

Ранее Савоини опроверг сообщения о финансировании Россией итальянской партии. «Лига» никогда не брала ни копейки у России. Была открытая встреча, организованная предпринимателями, и ничего другого», — утверждал он.