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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Политика ,  
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СМИ узнали о планах Италии запросить Россию о деньгах для партии «Лига»

Прокуратура Милана подготовит запрос в российские спецслужбы о содействии в расследовании дела о предполагаемом финансировании итальянской партии «Лига». Об этом сообщает Corriere della Sera. 

По данным издания, следствие проверяет зачисление средств на счета президента ассоциации «Ломбардия — Россия» и экс-секретаря итальянского вице-премьера Джанлуки Савоини. Для уточнения информации Милан просит дать доступ к базам данных российских банков, уточняет газета. 

Соглашение о покупке нефти, по которому «Лига» должна была получать дивиденды, могло быть заключено с помощью Intesa Sanpaolo и ее российской дочерней компании, говорится в сообщении.   

Политика
BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России

Ранее Савоини опроверг сообщения о финансировании Россией итальянской партии. «Лига» никогда не брала ни копейки у России. Была открытая встреча, организованная предпринимателями, и ничего другого», — утверждал он.

Поводом для расследования стала публикация BuzzFeed о переговорах в октябре 2018 года между представителями итальянской партии «Лига» и некими россиянами. По данным издания, под видом обсуждения нефтяной сделки на этой встрече говорили о финансировании Москвой «Лиги» и ее кампании на выборах в Европейский парламент. 

Неназванная российская нефтяная компания может продавать итальянской, предположительно Eni, не менее 3 млн метрических тонн топлива в течение года на сумму около $1,5 млрд, писала BuzzFeed. Дивиденды от сделки в размере €65 млн якобы могла получить партия. 

Ранее L'Espresso писал, что «Роснефть» и итальянская Eni также причастны к спонсированию избирательной кампании «Лиги». По данным издания, курировал этот процесс вице-премьер Дмитрий Козак.  

В Кремле отвергли данные о переговорах представителей России с членами «Лиги» о финансировании партии. «Никогда ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Теги: Италия, иностранное финансирование
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BuzzFeed узнал детали переговоров итальянских правых о деньгах из России
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