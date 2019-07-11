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Соратник вице-премьера Италии отверг сообщения о финансировании из России

Президент ассоциации «Ломбардия — Россия» и бывший секретарь вице-премьера Италии Джанлука Савоини опроверг сообщения о финансировании Россией итальянской партии «Лига», пишет Corriere della Sera.

«Конкретный факт, что «Лига» никогда не брала ни копейки у России. Важно только одно — правда. Остальное — просто слова», — заявил Джанлука Савоини, пишет итальянская газета. На вопрос, была ли за день до встречи в Москве в октябре 2018 года еще одна, в которой вице-премьер Италии Маттео Сальвини также участвовал, Савоини ответил: «Была открытая встреча Сальвини, организованная предпринимателями, и ничего другого». «Где деньги? Очевидно, что их нет, — продолжает Савоини. — И те, кто говорит обратное, будут обличены. Остальное — это сплетни».

Сам Сальвини накануне также опровергал данные о финансировании со стороны России. «Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — говорил он.

Ранее, 10 июля, BuzzFeed опубликовал материал о переговорах, которые, по утверждению издания, состоялись в октябре 2018 года в Москве между представителями правой итальянской партии «Лига», входящей в правящую коалицию, и некими высокопоставленными россиянами. Как утверждается в публикации, под видом обсуждения нефтяной сделки на этой встрече говорили о финансировании Москвой политической партии «Лига» и ее кампании 2019 года на выборах в Европейский парламент. Как утверждает издание, в этой встрече приняли участие три итальянца и три россиянина.

Публикации о тайном финансировании итальянской партии Москвой в СМИ появляются не впервые. Ранее итальянский журнал L'Espresso писал, что российская нефтяная компания «Роснефть» и итальянская Eni причастны к спонсированию избирательной кампании «Лиги». По данным издания, курировал этот процесс вице-премьер Дмитрий Козак. Партия могла получить до €3 млн, указывал L'Espresso.

«Роснефть» назвала публикацию ложью, направленной на нанесение ущерба деловой репутации. Eni также заявила, что не участвовала в переговорах на эту тему. Опроверг информацию и представитель Дмитрия Козака Илья Джус.

Теги: иностранное финансирование, Лига Севера, Италия
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