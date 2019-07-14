Эрдоган допустил рост числа турецких специалистов по С-400 в 10 раз

Эрдоган допустил рост числа турецких специалистов по С-400 в 10 раз

В Россию было направлено 100 специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Haber Turk. По его словам, число военнослужащих, которые пройдут обучение по обращению с зенитно-ракетным комплексом, может быть увеличено до 1 тыс. человек.

«Те сто человек, которых мы отправили в Россию учиться, вернувшись, будут готовить специалистов. Эта цифра недостаточна, и может, сто будет умножено еще на десять», — уточнил он.

При помощи С-400 Анкара рассчитывает защищать мир и гарантировать собственную нацбезопасность, добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган выразил уверенность, что поставки российских С-400 в Турцию завершатся до апреля 2020 года. Он также надеется, что США изменят свою позицию по вопросу о покупке Турцией российского вооружения.