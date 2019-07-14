Эрдоган допустил рост числа турецких специалистов по С-400 в 10 раз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,80 62,26 EUR Нал. 71,88 70,17 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 462,00 -861,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Аэропорт Саратова временно прекратил работу из-за инцидента с Як-42 Общество, 21:17 Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона Спорт, 21:16 Столичная полиция сообщила о задержании 25 человек в центре Москвы Общество, 21:15 В Башкирии пять человек погибли в ДТП с автобусом Общество, 20:54 Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный Общество, 20:41 Эрдоган допустил рост числа турецких специалистов по С-400 в 10 раз Политика, 20:35 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 20:32 Полиция начала задержания участников акции около Мосгоризбиркома Политика, 20:25 Германия, Франция и Великобритания призвали Иран отменить решения по СВПД Политика, 20:09 Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400 Политика, 19:52 Два человека погибли при обрушении аттракциона в Индии Общество, 19:46 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 19:34 Посольство в Баку назвало имена пострадавших в ЧП у Дворца ханов россиян Общество, 19:33 Президент Турции пообещал понизить ставку рефинансирования из-за инфляции Экономика, 19:28
Политика ,  
0 
Эрдоган допустил рост числа турецких специалистов по С-400 в 10 раз

В Россию было направлено 100 специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Haber Turk. По его словам, число военнослужащих, которые пройдут обучение по обращению с зенитно-ракетным комплексом, может быть увеличено до 1 тыс. человек.

«Те сто человек, которых мы отправили в Россию учиться, вернувшись, будут готовить специалистов. Эта цифра недостаточна, и может, сто будет умножено еще на десять», — уточнил он.

При помощи С-400 Анкара рассчитывает защищать мир и гарантировать собственную нацбезопасность, добавил Эрдоган.

Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400

Ранее Эрдоган выразил уверенность, что поставки российских С-400 в Турцию завершатся до апреля 2020 года. Он также надеется, что США изменят свою позицию по вопросу о покупке Турцией российского вооружения.

Поставки комплектующих ЗРК С-400 начались 12 июля. Самолеты из России прибывают на авиабазу Мюртед под Анкарой. 13 июля стало известно о прибытии седьмого самолета с частями зенитно-ракетного комплекса.

В 2017 году Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд. Вашингтон тогда потребовал от Анкары отказаться от российских систем, предложив американские комплексы Patriot. США также угрожали отменить поставки истребителей F-35.

В феврале 2019 года Эрдоган отказался разорвать контракт на поставку ЗРК С-400 ради приобретения американских комплексов Patriot.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, ЗРК С-400
Материалы по теме
Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400
Политика
В Турцию прилетел седьмой самолет с компонентами С-400
Политика
Welt сообщила о «точке невозврата» для Турции после закупки С-400
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter