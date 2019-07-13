В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

На 13 и 14 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что предупреждение действует с 21:00 субботы до 9:00 утра воскресенья. По данным службы, погода потенциально опасна.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что нормальная для июля температура (20–25 градусов тепла) установится в России примерно с середины месяца. По его словам, похолодание, наступившее в начале июля, связано с циклонами над европейской частью страны.

На прошлой неделе из-за сильных порывов ветра в Москве дерево упало на проезжую часть на Кутузовском проспекте. В конце июня сильный ветер повалил дерево в Воронцовском парке, из-за чего пострадала 59-летняя женщина.