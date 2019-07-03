Синоптики пообещали возвращение лета в Россию во второй половине июля

Синоптики пообещали возвращение лета в Россию во второй половине июля

Во второй половине июля в Россию вернется комфортная теплая погода, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, похолодание, наступившее после первых двух дней месяца, связано с циклонами над европейской частью страны. «Температура ниже нормы на 3–4 градуса. Такая ситуация продлится до конца первой декады — начала второй декады июля», — рассказал он.

Нормальная для июля температура — 20–25 градусов тепла — установится примерно с середины месяца, отметил Вильфанд. «Отчаиваться не стоит, лето будет», — пообещал научный руководитель Гидрометцентра.

Самая жаркая погода сейчас в некоторых регионах Восточной Сибири, ближе к середине месяца там станет прохладнее, добавил Вильфанд. «В Красноярском крае, в районе Туруханска, сейчас 33–35 градусов. На азиатской территории в целом довольно жарко», — сообщил он. По его словам, на юге европейской части России — в некоторых районах Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии — температура приближается к 40 градусам, но постепенно она снизится до комфортных 27–32 градусов.