Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

В некоторых регионах России в августе ожидаются отрицательные погодные аномалии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

Аномалии коснутся юга Красноярского края, Иркутской области и Тывы — здесь температура будет ниже нормы на один градус.

На европейской части средняя температура в августе будет близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко. Для Москвы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса тепла (днем 20–23, ночью 10–13). Температуры выше нормы ожидаются в северной половине Уральского федерального округа, Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также Хабаровском крае.

Дефицит осадков в августе прогнозируется в Крыму, Мурманской области и на юго-западе Центрального федерального округа. Обильные дожди пройдут на западе Северо-Западного округа, вблизи Каспийского моря, на юге Приволжского федерального округа.